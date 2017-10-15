Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 68

15 октября 2017 11:15 (UTC+04:00)

Число погибших в результате наводнений и схода оползней на севере Вьетнама, вызванных проливными дождями, достигло 68 человек, еще 34 считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету VnExpress.

Ранее сообщалось о 54 погибших и 39 пропавших без вести.

Дожди обрушились на регион во вторник. В некоторых районах ливни вызвали сходы оползней. В среду власти северной провинции Хоабинь объявили чрезвычайное положение в связи со стихией.
Ливни и наводнения привели к обрушению 200 домов и затопили еще более 30 тысяч. Более пяти тысяч семей в центральных провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь вынуждены были покинуть свои дома. Власти продолжают эвакуацию местных жителей, проживающих в пострадавших от стихии районах.

По данным издания, в прошлом году тропические штормы и наводнения нанесли Вьетнаму ущерб в размере 1,75 миллиарда долларов. Погибли 264 человека.

Azernews Newspaper
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