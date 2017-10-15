На севере Синая боевики напали на два КПП, есть погибшие и раненые

Боевики атаковали два контрольно-пропускных пункта египетских сил безопасности на севере Синайского полуострова, среди силовиков есть погибшие и раненые, передает РИА Новости со ссылкой на саудовский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, нападения произошли в воскресенье вечером в районе населённого пункта Карад аль-Кавадис. Силы безопасности проводят операцию по преследованию боевиков.

Нападение произошло на следующий день после того, как египетские вооруженные силы объявили об уничтожении двух смертников, готовивших атаку на военный объект на севере Синая.

Кроме того, в минувшую пятницу по меньшей мере шесть египетских военных погибли и еще несколько пострадали в результате нападения боевиков в районе города эль-Ариш.