Число жертв взрыва в столице Сомали возросло до 276 человек

16 октября 2017 02:57 (UTC+04:00)

Число погибших в результате взрыва в Могадишо в минувшие выходные возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали, сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман, передает РИА Новости.

"К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки "Аш-Шабаб" в Могадишо", — сообщил министр в Twitter. В то же время агентство Рейтер сообщает, что никто не брал ответственности за произошедшее.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. Как сообщалось ранее, в результате взрыва погиб 231 человек, еще не менее 275 получили ранения.

Azernews Newspaper
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