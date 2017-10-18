Си Цзиньпин пообещал бороться за мировой порядок

18 октября 2017 07:09 (UTC+04:00)

Китай продолжит прилагать активные усилия для обеспечения глобального развития и сохранения мирового порядка, заявил генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин, выступая с речью на открытии 19-го съезда КПК, передает РИА Новости.

"Китай продолжит прикладывать усилия по сохранению мира на планете, продолжит вносить свой вклад в глобальное развитие и поддержание мирового порядка",- заявил китайский лидер.

Как отметил Си Цзиньпин, "китайская мечта находится в тесной связи с мечтами народов других стран, она может быть реализована только в мирной международной обстановке и при стабильном международном порядке".

Китайский лидер также призвал КПК активно защищать суверенитет страны и решительно бороться с сепаратизмом и любыми действиями, подрывающими национальное единство.
Кроме того, Си Цзиньпинь отметил, что Коммунистическая партия Китая должна решительно бороться с любыми действиями, направленными на подрыв социалистической системы страны и руководство партии, а также решительно защищать интересы народа и бороться с любыми действиями, подрывающими интересы граждан.

Azernews Newspaper
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