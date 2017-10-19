Война на Корейском полуострове будет трагедией - Гутерреш

19 октября 2017 00:32 (UTC+04:00)

Начало войны из-за ситуации вокруг КНДР будет трагедией, избежать ее помогут дипломатические усилия, нацеленные на денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил в среду журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я думаю, что начало войны будет трагедией, которую нам необходимо избежать", - сказал административный глава всемирной организации.

По его словам, "перед международным сообществом стоит ясная цель: добиться денуклеаризации Корейского полуострова", крайне важным условием для достижения этой цели является общность взглядов в Совете Безопасности ООН. "Единство [среди членов Совбеза] также создает возможность для того, чтобы задействовать дипломатические усилия. На мой взгляд, дипломатия предлагает путь для денуклеаризации [Корейского полуострова], к которой мы все стремимся", - указал он.

Гутерриш подтвердил, что готов подключиться к посредническим усилиям по урегулированию ситуации вокруг КНДР, однако отметил, что для этого необходимо, чтобы вовлеченные в нее стороны дали на это согласие. "Условия для этого пока не созданы", - подчеркнул генеральный секретарь.

В понедельник заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки из-за действий Соединенных Штатов, а ядерная война может начаться "в любой момент".

Azernews Newspaper
Новости по теме
КНДР заявила, что "в любой момент" может начаться ядерная война
В мире 17 октября 14:57
Иран предостерёг от распространения «доктрины выхода» в международных отношениях
Иран 17 октября 13:27
Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества по линии ООН
Беларусь 17 октября 12:54
Вашингтон не исключает переговоров с КНДР
США 17 октября 09:26
КНДР готова отказаться от ядерного оружия только после США
США 17 октября 05:47
Евросоюз усилил автономные санкции против КНДР
Другие страны 16 октября 19:48
Евросоюз принял новые односторонние санкции против КНДР
В мире 16 октября 16:53
Россия осуждает развитие ядерной программы КНДР
Россия 16 октября 13:50
В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру
Другие страны 15 октября 00:32
Генсек ООН выразил надежду на сохранение соглашения с Ираном по атому
В мире 14 октября 03:57
Генсек НАТО выступил против военного вторжения в КНДР
В мире 13 октября 16:51
В КНДР произошло землетрясение
В мире 13 октября 11:02
Спецдокладчик ООН готов к дальнейшему сотрудничеству с Узбекистаном
Узбекистан 13 октября 07:26
У США есть возможности сбивать ракеты КНДР - Пентагон
США 13 октября 01:55
ОАЭ объявили о прекращении миссии своего посла-нерезидента в КНДР
Арабские страны 12 октября 19:31
В ООН сообщили о росте числа жертв авиаударов в Афганистане
Другие страны 12 октября 18:59
В ООН назвали возможную причину нападения на рохинджа в Мьянме
В мире 11 октября 14:01
КНДР создает подразделения парапланеристов-диверсантов
В мире 11 октября 12:31