В Тунисе пресечена деятельность вербовщиков ИГ

19 октября 2017 03:15 (UTC+04:00)

Антитеррористические подразделения Национальной гвардии Туниса пресекли деятельность террористической ячейки в провинции Загуан, связанной с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на тунисское информационное агентство Tunis Afrique Presse.

По его данным, в состав группы входили пять человек, которые подозреваются в вербовке молодых граждан Туниса в ряды ИГ с целью их дальнейшей переправки в зоны боевых конфликтов в Сирии, Ираке и Ливии. Как сообщил источник, члены ячейки действовали в провинциях Загуан, Сус и Махдия.

Azernews Newspaper
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