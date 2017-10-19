ЕС выделяет €700 тыс. на восстановление Кубы после урагана "Ирма"

19 октября 2017 03:55 (UTC+04:00)

Европейский союз выделяет 700 тысяч евро на оказание помощи Кубе в ликвидации последствий урагана "Ирма", обрушившегося на островное государство в начале сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление Программы развития ООН (ПРООН), в бюджет которой будут перечислены средства.

"Около 8 тыс. наиболее пострадавших жителей района Ягуахай в центральной провинции Санкти-Спиритус получат помощь в восстановлении жилья", - отмечается в сообщении ПРООН.

Ранее Центральный фонд ООН реагирования на чрезвычайные ситуации выделил на восстановление Кубы 2,5 миллионов долларов. ПРООН выделила карибской стране 500 тысяч долларов из собственных ресурсов. Кроме того, правительства многих стран, в том числе России, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Китая и Японии, отправили на остров гуманитарную помощь, в основном продукты питания, стройматериалы и медикаменты.

Ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. 8-10 сентября он пронесся практически по всему северному побережью Кубы. Последствия разгула стихии ощутила на себе вся страна.

"Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек и причинила серьезный ущерб экономике. Были затоплены тысячи домов, практически весь остров оказался на несколько дней обесточен, большой урон был нанесен сельскому хозяйству и туристической инфраструктуре. По официальным данным, в результате урагана пострадали более 150 тыс. жилых строений.

Azernews Newspaper
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