Состав D-8 должен расширяться – Эрдоган

20 октября 2017 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состав D-8 должен расширяться, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите D-8, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что должны расширяться и экономические и политические связи между странами-членами D-8.

Президент Турции также сказал, что страны-члены D-8 должны использовать национальные валюты во взаимной торговле.

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в Стамбул для участия в качестве особого гостя в саммите D-8.

В Стамбуле в пятницу проходит саммит стран-членов D-8, членами которой являются Турция, Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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