В Кабуле прогремели два взрыва, погибли 40 человек

20 октября 2017 19:24 (UTC+04:00)

Взрыв произошел в мечети в столице Афганистана Кабуле, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, в результате взрыва погибли 30 человек, еще 20 получили ранения, среди жертв есть женщины и дети.

Смертник подорвал себя в мечети имама Замана. Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на очевидцев, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва.

Второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в афганской провинции Гур, по меньшей мере 10 человек погибли, около 20 ранены.

Ответственность за теракты пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".

Azernews Newspaper
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