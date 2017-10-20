В Бразилии подросток открыл стрельбу в школе

20 октября 2017 21:03 (UTC+04:00)

Подросток начал стрельбу в школе в бразильском городе Гояния, погибли по меньшей мере два ребенка, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на новостной портал Infobae.

Семь школьников получили ранения.

По данным местных СМИ, стрельбу открыл 13-летний школьник из оружия своих родителей, работающих в военной полиции.

На место происшествия прибыли стражи порядка, школьника задержали.

По словам полковника военной полиции Анесио Барбосы, подросток "страдал от издевательств" других детей. Точная причина поступка школьника не называется.

Azernews Newspaper
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