Дипломатический район Кабула подвергся ракетному обстрелу

21 октября 2017 07:03 (UTC+04:00)

Взрыв прогремел в одном из богатых районов Кабула, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, сообщения о взрыве поступили из окрестностей района Вазир Акбар Кхан на севере афганской столицы.

Отмечается, что, предположительно, несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF).

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.

Это один из богатых районов города, здесь расположены многие правительственные учреждения, в том числе президентский дворец, а также иностранные посольства, в том числе посольство США и Канады. Международный аэропорт Кабула также расположен в этом районе.

Azernews Newspaper
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