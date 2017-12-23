На Филиппинах число жертв наводнений достигло 200 человек

23 декабря 2017 21:09 (UTC+04:00)

Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом на юге Филиппин, достигло 200 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 111 жертвах и 150 пропавших без вести.

Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек.

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