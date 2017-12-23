Не менее десяти боевиков "Талибан" уничтожены в ходе столкновений в Афганистане

23 декабря 2017 23:10 (UTC+04:00)

По меньшей мере десять боевиков радикального движения "Талибан", в том числе полевые командиры, уничтожены, шестеро получили ранения в ходе столкновений с силами безопасности в провинции Вардак в центральной части Афганистана. Об этом сообщил в субботу начальник провинциальной полиции генерал Ахмад Фахим Каим, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLO News.

"Столкновения произошли в пятницу вечером, когда талибы напали на подразделения сил безопасности, которые обеспечивали защиту инженерам, обслуживавшим линию электропередач Арганди-Газни, которая идет из Туркменистана", - отметил он. - В результате перестрелки были убиты три полевых командиров "Талибан" Кари Рухулла, Кари Сами и Мавлави Насрулла". "Один военнослужащий погиб, два получили ранения в результате столкновений", - добавил генерал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Афганистане семь полицейских погибли при атаке террориста-смертника
В мире 22 декабря 10:58
Пенс встретился с руководством Афганистана во время необъявленного визита
США 22 декабря 01:51
СМИ сообщили об атаке на разведывательное управление в Кабуле
В мире 18 декабря 11:13
В Афганистане при нападении талибов погибли не менее 14 полицейских
Другие страны 17 декабря 18:26
В Афганистане женщина погибла при атаке смертника на автоколонну с военными
В мире 17 декабря 15:38
Азербайджан может стать ключевым звеном между Азией и Европой
Бизнес 17 декабря 08:00
В Афганистане уничтожены более 15 боевиков
Другие страны 16 декабря 19:22
Туркменистан прокладывает железнодожную ветку в афганский Тургунди
Бизнес 16 декабря 10:12
США препятствуют поставкам российского оружия в Афганистан – Лавров
В мире 15 декабря 13:37
Миссия «Решительная поддержка» в Афганистане не имеет даты окончания – НАТО
Другие страны 15 декабря 11:31
Афганистан учреждает посольство в Греции
Другие страны 15 декабря 03:13
Азербайджан может стать ключевым звеном между Азией и Европой
Бизнес 14 декабря 16:22
В Афганистане не менее 14 полицейских погибли в столкновении с талибами
В мире 14 декабря 16:01
ВВС Афганистана ликвидировали не менее 20 боевиков на юге страны
В мире 14 декабря 12:54
США планируют разместить дополнительные силы в Афганистане
США 12 декабря 20:57
Власти Ирана опасаются перемещения ИГ в Афганистан и Пакистан
Иран 12 декабря 15:21
Афганистан в ближайшее время приступит к реализации газопроводного проекта ТАПИ
Энергетика 12 декабря 11:46
Туркменистан и ООН обсудили ситуацию в Афганистане
Туркменистан 11 декабря 21:01