Венесуэла высылает из страны посла Бразилии и временного поверенного в делах Канады

23 декабря 2017 23:41 (UTC+04:00)

Власти Венесуэлы объявили персонами нон грата сразу двух высокопоставленных дипломатов - посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру и временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика. Об этом сообщила в субботу председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Делси Родригес, передает ТАСС.

"Мы решили объявить персоной нон грата посла Бразилии Руя Перейру до тех пор, пока не будет восстановлен конституционный порядок, который на самом деле был нарушен в этой братской стране", - цитирует Родригес на своем сайте государственный телеканал Venezolana de Televisión.

По словам председателя КА, аналогичные меры были приняты и в отношении временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика "из-за его постоянного и грубого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы".

Власти Бразилии пока не отреагировали на решение Каракаса. По информации газеты Globo, Перейра уже находится на территории крупнейшей южноамериканской страны, так как он намеревался встретить рождественские праздники дома. О реакции властей Канады также пока не сообщалось.

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