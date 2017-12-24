В Афганистане прогремел взрыв, семь человек погибли

24 декабря 2017 15:05 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь мирных жителей погибли, трое получили ранения при взрыве самодельного устройства в афганской провинции Гильменд на юге страны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press.

Инцидент произошел в районе Марджа. По данным источника в силовых структурах, транспортное средство с мирными гражданами задело расположенную у дороги мину.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

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