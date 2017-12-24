В Нигерии машина из свадебного кортежа попала в ДТП, погибли 11 человек

24 декабря 2017 19:00 (UTC+04:00)

Автомобиль, перевозивший подружек невесты и девушку, вышедшую замуж, попал в аварию в нигерийском городе Кано на северо-западе страны, 11 человек погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Авария произошла в субботу вечером. Водитель, управлявший автомобилем, потерял контроль на транспортным средством и врезался в шлагбаум. Как сообщил представитель полиции Кабир Ибрахим Даура, восемь девушек погибли на месте, три скончались в больнице. Еще три женщины и водитель ранены.

Согласно предварительному расследованию, причиной ДТП стало превышение скорости.

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Azernews Newspaper
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