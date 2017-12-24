Генассамблея утвердила двухлетний бюджет ООН в размере $5,4 млрд

24 декабря 2017 22:27 (UTC+04:00)

Генеральная Ассамблея ООН в воскресенье утвердила бюджет всемирной организации на 2018-2019 годы в размере $5,39 млрд - на $166 млн меньше, чем в предыдущий двухлетний период. Соответствующая резолюция была принята консенсусом на последнем пленарном заседании года, проходившем в канун Рождества, передает ТАСС.

Проект бюджета был подготовлен 5-м комитетом Генассамблеи, которая продолжала переговоры до позднего вечера субботы. Наиболее ярым сторонником сокращения бюджета были Соединенные Штаты, требовавшие урезать расходы ООН на $250 млн. Американская сторона, по информации агентства France-Presse, предлагала сократить миссии ООН в Палестине, Ливии и Афганистане, сэкономить на некоторых программах развития всемирной организации и найме новых сотрудников, а также зарплатах персоналу. Представители ООН в ответ на предложение США высказали готовность урезать финансирование на меньшую сумму, которая и предусмотрена новым двухлетним бюджетом.

Бюджет организации формируется за счет взносов государств-членов. Доля каждой страны рассчитывается исходя из среднего показателя валового внутреннего продукта за десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. На сегодняшний день крупнейшим спонсором ООН остаются США, которые покрывают свыше 20% расходов организации. Доля России составляет менее 2,5%.

В утвержденный в воскресенье бюджет не входят расходы на операции по поддержанию мира. На текущий финансовый год - до 30 июня 2018 года - на эти цели выделено $7,3 млрд - на $570 млн меньше, чем годом ранее. Кроме того, отдельно от бюджета - за счет добровольных взносов - ежегодно формируется план оказания гуманитарной помощи. В 2018 году на удовлетворение нужд 91 млн человек, оказавшихся в беде, ООН попросила страны и частных доноров выделить $22,5 млрд.

Согласование регулярного бюджета позволило Генеральной Ассамблее в воскресенье принять ряд других решений, предполагающих финансовую нагрузку на секретариат ООН. Среди них - резолюции о проведении переговоров по договору об охране морского биоразнообразия и конференции для принятия глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Поблагодарив страны за проделанную работу, председатель 72-сессии Генассамблеи Мирослав Лайчак призвал делегации быть готовыми к продолжению дискуссий в наступающем году.

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