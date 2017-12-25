Гватемала решила перенести посольство в Израиле в Иерусалим

25 декабря 2017 03:13 (UTC+04:00)

Президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил в воскресенье о решении перенести посольство своей страны в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива вслед за аналогичным решением властей США, передает РИА Новости.

"Сегодня (в воскресенье) я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху… Одной из важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что я дал инструкции министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было", - написал Моралес на своей странице в Facebook.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

Генеральная Ассамблея ООН в минувший четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, девять были против, еще 35 воздержались.

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