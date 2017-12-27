В Средиземном море спасли более 250 нелегалов

27 декабря 2017 01:46 (UTC+04:00)

Не менее 255 нелегальных иммигрантов, пытавшихся добраться до берегов Европы через Средиземное море, были спасены в ночь на вторник, передает Интерфакс со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

Нелегалы перемещались по Средиземному морю на трех лодках.

Серией спасательных операций руководил оперативный центр береговой охраны Италии. Части нелегалов помогли служащие специального военного подразделения, участвующего в операции по выявлению маршрутов незаконной перевозки иммигрантов.

Также в спасении людей приняла участие испанская неправительственная организация Proactiva Open Arms. Среди беженцев, обнаруженных сотрудниками этой НПО, оказались 36 детей.

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