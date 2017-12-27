В Мексике произошло почти 13 тысяч землетрясений за три месяца

27 декабря 2017 04:35 (UTC+04:00)

Свыше 12,7 тысячи землетрясений магнитудой 1,2-8,2 произошли в Мексике в течение сентября-ноября текущего года, передает РИА Новости со ссылкой на национальную сейсмологическую службу латиноамериканской страны.

По данным ведомства, больше всего подземных толчков было в сентябре — 5,7 тысячи. В частности, именно в сентябре — 7 и 19 сентября — произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен человек. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от этих двух сентябрьских землетрясений, в 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов).

В октябре страну трясло почти 3,8 тысячи раз, число землетрясений в ноябре превысило 3,2 тысячи. Наибольшее число подземных толчков в Мексике регистрируется в штатах Оахака и Чьяпас, за ними идут Герреро, Мичоакан Колима и Халиско.

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