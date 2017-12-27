В Доминикане более 10 человек погибли от отравления поддельным ромом

27 декабря 2017 04:11 (UTC+04:00)

Не менее 12 человек погибли в Доминиканской республике в результате отравления поддельным ромом в провинции Элиас-Пинья, сообщила во вторник министр здравоохранения страны Альтаграсия Гусман, передает РИА Новости со ссылкой на портал Noticias al Dia.

По данным министра, ром был приобретен в соседней Гаити и привезен в Доминикану. В продукции выявлено очень высокое содержание метанола. Всего пострадали 32 человека, из числа которых с 18 декабря скончались 12 человек.

Гусман призвала население воздержаться от употребления алкоголя неизвестного происхождения. В связи с гибелью людей министерство здравоохранения также объявило эпидемиологическую опасность, а специальная комиссия из сотрудников ведомства и правоохранительных органов сейчас пытается установить местонахождение оставшейся партии поддельного гаитянского рома.

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