В Аргентине на зерновом терминале прогремел мощный взрыв

27 декабря 2017 22:45 (UTC+04:00)

Не мене 17 человек получили ранения в среду в результате сильного взрыва на зерновом терминале аргентинского порта Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин на реке Парана, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию и пожарных, передает РИА Новости.

Как сообщают местная полиция и пожарные, над местом взрыва образовался гигантский столб дыма, что вызвало панику у местных жителей.

Аргентинский портал Capital отмечает, что пострадавших доставили в госпитали. При этом причина взрыва пока не установлена.

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