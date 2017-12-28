США верят в разрешение визового кризиса между Анкарой и Вашингтоном – посольство

БАКУ /Trend/ - США верят в разрешение визового кризиса между Анкарой и Вашингтоном, говорится в четверг в сообщении посольства США в Турции.

Согласно сообщению, посольство США также восстановит выдачу виз гражданам Турции.

Отметим, что ранее посольство США в Анкаре сообщило о возобновлении выдачи неиммиграционных виз турецким гражданам с января 2019 года.

В американской дипмиссии подчеркнули, что они продолжают выдавать визы, но в ограниченном количестве. Приоритет при выдаче виз будет отдаваться студентам, бизнесменам и лицам, которым необходимо в срочном порядке выехать в США для лечения.

Отметим, ранее США приостановили выдачу виз турецким гражданам из-за ареста в Турции сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США должны задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников посольства.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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