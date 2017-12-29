В Перу завершили четырехчасовой допрос президента по делу о коррупции

29 декабря 2017 01:56 (UTC+04:00)

Группа прокуроров во главе с Амильтоном Кастро четыре часа допрашивала президента Перу Педро Кучински в четверг в качестве свидетеля по делу о коррупции.

Допрос проходил в президентском дворце в Лиме, передает РИА Новости со ссылкой на портал Peru21. Никакой официальной информации об итогах допроса пока нет.

Речь идет о расследовании деятельности двух компаний, ранее аффилированных с Кучински и причастных к операциям с бразильской строительной корпорацией Odebrecht.

Неделю назад скандал вокруг возможного участия Кучински в коррупции стал поводом для рассмотрения его отставки в парламенте, однако конгрессу не удалось собрать нужного числа голосов: за импичмент проголосовали только 78 депутатов при необходимом числе в 87.

Предложение об отстранении Кучински было внесено представителями сразу нескольких парламентских групп. По мнению авторов документа, глава государства в своих заявлениях допустил искажение правды. Это касается ситуации с платежами бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.

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