Президент Португалии перенес экстренную хирургическую операцию

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза перенес экстренную хирургическую операцию из-за пупочной грыжи, передает РИА Новости.

"Эта операция была запланирована на начало января, но медики решили провести ее раньше из-за возникших осложнений", - говорится в заявлении на сайте главы государства.

В связи с перенесенной операцией президент отменил все рабочие мероприятия, запланированные на ближайшие дни, в том числе визит в регионы, пострадавшие в октябре от смертоносных лесных пожаров.

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