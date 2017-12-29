В Аргентине жертвами ДТП стали пять пассажиров автобуса

29 декабря 2017 04:44 (UTC+04:00)

Пять человек погибли и около 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Об этом сообщила в четверг газета El Liberal, передает ТАСС.

"Погибли четверо взрослых и один ребенок", - сказал изданию глава Управления по безопасности провинции Давид Марсело Пато. По его словам, 27 пострадавших были госпитализированы в больницу города Сантьяго-дель-Эстеро.

В общей сложности в автобусе, который направлялся в Буэнос-Айрес из города Санта-Крус (Боливия), находилось 42 пассажира. Все погибшие являются боливийцами.

Как утверждает водитель автобуса, он пытался объехать выбежавших на дорогу собак и потерял управление, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось. Водитель и его сменщик были доставлены в полицейский участок.

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Azernews Newspaper
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