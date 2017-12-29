Ким Чен Ын в 2017 году реже всего за последние пять лет появлялся на публике

29 декабря 2017 07:36 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын в 2017 году на 30% меньше появлялся на публике, чем годом ранее. Такие данные анализа СМИ публикует в пятницу южнокорейское агентство Yonhap, передает ТАСС.

По его сведениям, с 1 января по 28 декабря Ким Чен Ын осуществил 94 инспекционные поездки на места, по сравнению со 133 в 2016 году. Из них 44% составили посещения различных воинских частей и иных объектов, относящихся к национальной обороне. Это наименьшее число публичных появлений лидера КНДР с момента его прихода к власти в конце 2011 года.

"Эти факты говорят о том, что Ким Чен Ын уверен в стабильности своего режима и сплоченности общества, что позволило ему снизить свою публичную деятельность", - прокомментировал эти данные на брифинге для СМИ в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения Ли Ю Чжин.

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