Группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Египте

30 декабря 2017 01:01 (UTC+04:00)

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на церковь в пригороде Каира, жертвами которой стали семь человек, передает РИА Новости со ссылкой на сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

Как сообщило МВД Египта, по последней имеющейся информации, боевик на мотоцикле попытался в пятницу прорваться через внешнее кольцо охраны на блокпосте у церкви, но полицейские оказали сопротивление. Завязалась перестрелка, в ходе которой боевик был ранен и задержан. При нем обнаружено автоматическое оружие, пять магазинов к нему и 150 патронов, а также две гранаты. Ведомство сообщает об одном погибшем полицейском и шести погибших гражданских. Еще четыре человека получили ранения.

В то же время, по информации медицинских источников, при нападении погибли десять и пострадали также около десяти человек, в числе погибших трое полицейских. СМИ сообщали, что нападавших было пятеро, трое боевиков были позднее ликвидированы, на одном из террористов обнаружили и обезвредили пояс смертника со взрывчаткой.

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