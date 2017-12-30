В Бейруте обнаружена подпольная фабрика по производству оружия и взрывчатки

30 декабря 2017 02:56 (UTC+04:00)

Ливанские силовики в ходе рейда в районе Тахвита эль-Гадир на окраине Бейрута обнаружили подпольное предприятие по производству оружия и взрывчатки, передает ТАСС со ссылкой на национальное агентство Al-Watania.

По его информации, военные изъяли большое количество боеприпасов, винтовки и ручные гранаты. Владелец фабрики, цеха которой использовались для изготовления вооружений, арестован и подвергнут допросу.

Рейд проведен также в расположенном по соседству лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна, где ранее были раскрыты ячейки экстремистов.

20 декабря в результате проведенной операции в городе Эрсаль на сирийско-ливанской границе были задержаны 10 террористов, готовивших серию взрывов и покушений.

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