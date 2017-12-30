Непальские власти запретили альпинистам одиночные подъемы на Эверест

30 декабря 2017 16:35 (UTC+04:00)

Непальские власти, стремясь сократить число несчастных случаев, с нового сезона не будут давать разрешение на одиночные подъемы на Эверест и другие вершины Гималаев. К такой мере пришел накануне Нового года кабинет министров страны, для которой альпинизм является одним из самых ценных источников пополнения бюджета, передает ТАСС.

Местные власти ожидают зарубежных гостей, взносы которых приносят не менее 70% поступлений от непальской туристической индустрии. Суммарно затраты на получение виз, страховок, разрешений на подъем, прокладку маршрутов, доставку грузов для каждого участника команды из шести человек в 2017 году обходились в $13 тыс. Снаряжение, продовольствие, палатки, кислородные баллоны и прочая экипировка экспедиции, а также услуги шерп для каждого из участников - это еще примерно по $25 тыс. В целом, в командном восхождении общая стоимость расходов для каждого из членов группы составляет около $40 тыс., а одиночный штурм - как минимум $60 тыс.

Помимо запрета на одиночные штурмы, непальские власти приняли решение с весны 2018 года не допускать на высочайшие вершины слепых альпинистов и инвалидов с двумя ампутациями. Как ни парадоксально это звучит, такие прецеденты были. Новозеландец Марк Инглис, который потерял обе ноги после обморожения, стал первым, кто смог с такой инвалидностью достичь вершины пика Эвереста (8 848 м) в 2006 году. Слепой американец Эрик Вайенмайер в мае 2001 года также покорил Эверест, а позже он стал единственным незрячим человеком, который достиг высших пиков на всех семи континентах.

Ежегодно в Непал, где находятся 8 из 14 пиков мира высотой свыше 8 тысяч метров, стекаются тысячи скалолазов. В минувшем сезоне только вершины Эвереста с южной стороны достигли 190 иностранцев и 259 непальцев. С 1953 года, когда британец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгэй стали первыми, кто покорил вершину мира, ее достигли уже свыше 3 тысяч человек, еще 280 погибли, так и не придя к заветной цели, однако, несмотря на катастрофы и смертельные случаи, гора Эверест не перестает привлекать альпинистов своим непередаваемым величием.

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