Си Цзиньпин выразил готовность расширять сотрудничество с Россией в 2018 году

31 декабря 2017 08:17 (UTC+04:00)

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в новогоднем обращении к президенту России Владимиру Путину заявил о готовности к укреплению политического и стратегического доверия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Председатель Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге в консолидации политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего стратегического сотрудничества, отмечает агентство.

Ранее Путин отметил успехи в развитии российско-китайских отношений, которых удалось достичь в 2017 году, а также подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по наращиванию всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. В своем обращении российский президент отметил существенный рост объемов взаимной торговли, высокую динамику обменов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

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