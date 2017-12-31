Туристы съезжаются посмотреть на "замерзший" Ниагарский водопад

Аномально холодная погода в Северной Америке привела к иллюзии замерзания Ниагарского водопада, передает РИА Новости.



Сам поток не замерз, однако водная пыль превратилась в лед еще в воздухе и осела на камнях и деревьях, создав эффект застывшего водопада.



Необычное зрелище привлекло в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио множество туристов.



В последние дни в ряде штатов установилась морозная погода, выпал снег. По прогнозам синоптиков, в Вашингтоне в новогоднюю ночь ожидается минус 13 градусов по Цельсию, а температурный рекорд для этого города был установлен в 1899 году, когда термометр показал минус 26 градусов.





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