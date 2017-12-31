Южная Корея задержала еще одно судно по подозрению в поставках нефти КНДР

31 декабря 2017 14:04 (UTC+04:00)

Власти Южной Кореи перехватили и обыскали судно под флагом Панамы по подозрению в провозе и продаже нефти КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

По данным агентства Ренхап, ссылающегося на источники в правительственных кругах, судно "КОТИ" пришвартовано в порту Пхёнтхэк-Танджин в южнокорейской провинции Кёнгидо. Большая часть экипажа корабля — граждане Китая и Мьянмы.

Решение о запрете выхода судна из порта было принято властями Южной Кореи еще 21 декабря, однако известно об этом стало лишь сегодня. Это уже второй за месяц случай, когда южнокорейское правительство задерживает судно под флагом иностранного государства по подозрению в поставках нефти КНДР.


Ранее стало известно, что власти Южной Кореи перехватили и обыскали судно под флагом Гонконга "Lighthouse Winmore", которое 19 октября доставило 600 тонн переработанной нефти на северокорейское судно. После этого гонконгское судно зашло в южнокорейский порт Йосу, где его 24 ноября задержали и обыскали сотрудники таможенной службы Южной Кореи.

Резолюция СБ ООН №2375, принятая в сентябре, запрещает странам-членам перегружать с судна на судно какие-либо товары для КНДР.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США расширили санкции против КНДР
США 26 декабря 22:10
В Южной Корее при пожаре в фитнес-центре погибли 28 человек (Обновлено)
В мире 21 декабря 16:49
Солдат КНДР перебежал в Южную Корею по сухопутной границе
В мире 21 декабря 06:53
Южная Корея заподозрила КНДР в незаконном получении валюты с помощью биткоинов
В мире 18 декабря 18:01
Южнокорейские СМИ обвинили КНДР в кибератаках на биржу криптовалют
В мире 16 декабря 10:17
Япония ввела дополнительные санкции против КНДР
Другие страны 15 декабря 07:37
МВД Узбекистана планирует сотрудничать с Южной Кореей по противодействию преступности в сфере компьютерных технологий
Узбекистан 15 декабря 07:25
В ООН проверят заявления КНДР о похищении Южной Кореей 12 женщин
В мире 14 декабря 14:57
Южнокорейская компания готова обсудить с Туркменистаном новые проекты
Бизнес 13 декабря 17:29
В Северную Корею прибыла делегация Минобороны РФ
В мире 13 декабря 10:42
Южная Корея попросила США отложить военные учения на время Олимпиады
В мире 12 декабря 10:26
МИД Китая прокомментировал учения США, Японии и Южной Кореи у границ КНДР
В мире 11 декабря 12:47
Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения на фоне обострения ситуации с КНДР
В мире 11 декабря 09:25
Американский спецпредставитель по КНДР посетит Японию и Таиланд
США 9 декабря 03:40
Ашхабад и Сеул обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 7 декабря 16:17
Южная Корея призвала российских спортсменов выступить в нейтральном статусе
Другие страны 7 декабря 06:10
Южная Корея раскритиковала ЕС после попадания в санкционный список офшоров
В мире 6 декабря 12:58
Президент Южной Кореи посетит Китай, где обсудит ядерную проблему КНДР
В мире 6 декабря 09:42