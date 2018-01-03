Двое детей погибли при взрыве во Вьетнаме

3 января 2018 10:51 (UTC+04:00)

Взрыв произошел в жилом районе недалеко от вьетнамской столицы, города Ханоя, два ребенка погибли, шесть человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную онлайн-газету VnExpress.

По данным издания, инцидент произошел в среду утром в жилом районе провинции Бакнинь, в месте, где местные жители занимаются сбором лома. По данным администрации провинции, произошла детонация взрывчатых веществ неизвестного происхождения. Жертвами взрыва стали дети в возрасте одного года и пяти лет.

В результате взрыва пять домов, расположенных неподалеку, были разрушены, в некоторых домах произошло обрушение крыши. На месте происшествия образовалась воронка глубиной около 10 метров. В районе взрыва работают полицейские и военнослужащие, проводится операция по извлечению людей, оказавшихся под обломками.

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Azernews Newspaper
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