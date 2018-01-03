В результате взрыва в мечети на северо-востоке Нигерии погибло более 10 человек - СМИ

3 января 2018 20:43 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 человек погибли в среду в результате террористического нападения на мечеть на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, передает ТАСС.

"Террорист-смертник во время утренней молитвы проник в мечеть в городе Гамбору в штате Борно, - рассказал агентству один из очевидцев, оказывающих помощь пострадавшим. - Я шел на молитву, когда услышал громкий взрыв внутри мечети".

"Мечеть была разрушена и сожжена, - добавил он. - Несколькими часами позже, когда мы пришли, чтобы эвакуировать людей, мы обнаружили тела 11 человек, вместе с террористом - 12".

Ни одна из действующих на территории Нигерии экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападения.

В совершении атаки подозревают экстремистскую группировку "Боко Харам".

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