Могерини считает неприемлемым сохранение американского эмбарго в отношении Кубы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает неприемлемым сохранение американского торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы. Об этом она заявила в среду, выступая с лекцией перед гаванскими студентами, передает ТАСС.

"Блокада - это не решение. Мы, европейцы, говорили об этом нашим американским друзьям. И мы постоянно заявляем об этом в ООН, в последний раз - 1 ноября прошлого года", - сказала Могерини, находящаяся на Кубе с двухдневным рабочим визитом.

По ее словам, единственный эффект от эмбарго - ухудшение качества жизни кубинцев. "Блокада - незаконная и отжившая свое мера. ЕС продолжит предпринимать усилия с целью положить ей конец", - отметила глава европейской дипломатии.

Могерини также указала на то, что от американского эмбарго в отношении Кубы страдают и европейские граждане и компании. "Блокада оказывает негативное влияние на экономические и торговые отношения ЕС с Кубой", - подчеркнула верховный представитель ЕС.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. По данным кубинских властей, блокада (так Гавана называет эмбарго) со стороны США за весь период ее действия нанесла ущерб экономике Кубы в размере $130,2 млрд.

Начиная с 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации. В последний раз голосование состоялось 1 ноября 2017 года.

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