В аэропорту в Торонто столкнулись два самолета

6 января 2018 06:09 (UTC+04:00)

Два самолета столкнулись в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter аэропорта.

Как сообщается, инцидент произошел у Терминала 3.

В авиакомпании WestJet сообщили, что направлявшийся в Канкун Boeing 737-800, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, на подъезде к пассажирскому "рукаву" столкнулся с самолетом компании Sunwing.

Сотрудники службы спасения эвакуировали пассажиров, никто не пострадал.

В WestJet также уточнили, что в результате столкновения лайнеры получили повреждения крыла и хвоста.

По информации телеканала CTV, на борту лайнера Sunwing начался пожар, по предварительным данным, этот самолет был пуст. На месте работают пожарные службы.

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