Могерини встретится с главами МИД европейских государств

9 января 2018 04:18 (UTC+04:00)

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини проведет совещание с главами МИД Франции, Германии, Великобритании и Ирана 11 января в Брюсселе, сообщается в пресс-релизе внешнеполитической службы Евросоюза, передает РИА Новости.

"Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини проведет встречу с министрами иностранных дел трех европейских стран - Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Германии Зигмаром Габриэлем, Великобритании Борисом Джонсоном, а также главой МИД Ирана Джавадом Зарифом 11 января в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что встреча пройдет в рамках работы по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что представители ИРИ и трех стран ЕС намерены провести консультативную встречу по поводу соглашения по иранской ядерной программе. Возможная дата и место проведения встречи не называлась.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.

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