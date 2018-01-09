Почти 30 человек стали жертвами тропического циклона на Мадагаскаре - СМИ

9 января 2018 06:47 (UTC+04:00)

Почти 30 человек погибли после того, как тропический циклон "Ава" обрушился на островное государство Мадагаскар на прошлой неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, только в понедельник погибли 17 человек.
"На национальном уровне по предварительным данным погибли 29 человек, 22 пропали без вести, 17 170 человек были вынуждены покинуть свои дома и еще 83 023 пострадали", - приводит агентство отрывок из заявления Национального бюро по управлению рисками катастроф.

Как отмечается, циклон обрушился на остров в пятницу утром, ночью в субботу он стих, но повлек за собой образование селей и наводнений, многие дома остались без электричества.

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