Пакистан приостанавливает сотрудничество с США по линии разведслужб

10 января 2018 10:20 (UTC+04:00)

Пакистан приостанавливает сотрудничество с Соединенными Штатами по линии военных и разведывательных служб, сообщает местная газета Dawn со ссылкой на министра обороны страны Хуррама Дастгира Хана.

"Мы приостановили широкомасштабное сотрудничество (с США — ред.) по линии военных ведомств и разведки", — сказал глава минобороны, передает ТАСС.

Как отмечает издание, об этом глава оборонного ведомства заявил, выступая в Институте Стратегических Исследований в столице страны Исламабаде. По словам Хана, США "терпят поражение в Афганистане, несмотря на затраты в размере миллиардов долларов". Министр предположил, что Вашингтон пытается использовать Пакистан в качестве "козла отпущения" за свои военные неудачи в Афганистане, отмечает Dawn.

"Пакистан не стремится назначить цену за свои жертвы, но хочет, чтобы их признали", — заявил министр, слова которого приводит газета.

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Azernews Newspaper
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