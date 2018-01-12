Горящий танкер вынесло в исключительную экономическую зону Японии

Горящий иранский танкер вынесло в исключительную экономическую зону Японии, служба безопасности на море этой страны ведет наблюдение, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

"В настоящее время танкер находится в 300 километрах от острова Амамиосима. Наш патрульный самолет и корабль ведут наблюдение. На месте над тушением пожара работают китайские службы, ведем наблюдение, с тем чтобы при признаках утечки масла или падения людей в море принять меры. Пока утечки масла не зафиксировано", — сказал собеседник агентства.

Танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. В результате столкновения связь с ними прервалась. Во вторник спасатели нашли тело одного моряка.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были спасены. КНР направила на место происшествия спасательные корабли и суда для ликвидации разлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет, США — патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон".

Танкер перевозил 136 тонн газового конденсата. В четверг появились сообщения, что на танкере произошел взрыв.

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