На юго-востоке Канады ливни оставили без света почти 10 тысяч человек

13 января 2018 22:43 (UTC+04:00)

Почти 10 тысяч человек остались без электричества из-за ливней, обрушившихся на канадскую провинцию Нью-Брансуик, передает РИА Новости со ссылкой на сайт компании NB Power.

Специалисты компании восстанавливают электроснабжение, но погодные условия затрудняют проведение ремонтных работ.

Местные экстренные службы предупреждают, что в регионе ожидается сильный дождь со снегом. В отдельных районах провинции объявлено предупреждение в связи с возможным наводнением.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Около 60 человек, связанных с ИГ, вернулись в страну - премьер Канады
Другие страны 11 января 04:02
В Австралии около 11 тысяч домов остались без электричества - СМИ
В мире 9 января 18:57
В аэропорту в Торонто столкнулись два самолета
Другие страны 6 января 06:09
Более 67 тысяч потребителей остались без света на востоке Канады из-за снежного шторма
В мире 5 января 03:16
Туристы съезжаются посмотреть на "замерзший" Ниагарский водопад
Другие страны 31 декабря 2017 11:35
В Канаде скончалась актриса Хезер Мензис-Урих
Другие страны 26 декабря 2017 02:47
В Онтарио застрелен мужчина, устроивший скандал в полицейском участке
В мире 24 декабря 2017 04:20
Житель Канады выиграл в лотерею $47 млн
В мире 23 декабря 2017 21:24
Премьера Канады обвинили в нарушении норм этики из-за отдыха на Багамах
Другие страны 21 декабря 2017 04:11
Один человек погиб при крушении небольшого самолета в центральной части Канады - СМИ
Другие страны 18 декабря 2017 03:05
Канадский миллиардер и его супруга найдены мертвыми в своем доме
Другие страны 16 декабря 2017 05:37
На юге Канады в результате крушения вертолета погибли четыре человека
Другие страны 15 декабря 2017 03:11
В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет
Другие страны 14 декабря 2017 07:22
Более 40 человек отравились угарным газом на ферме в Канаде
Другие страны 10 декабря 2017 23:25
Пять человек получили ножевые ранения в результате нападения неизвестных в Торонто
Другие страны 3 декабря 2017 00:59
Канада и США проводили тайные учения в связи с угрозами КНДР нанести ядерный удар
В мире 30 ноября 2017 21:35
Канада готова расконсервировать два правительственных бункера из-за угроз КНДР
В мире 30 ноября 2017 12:00
Житель Канады выиграл в лотерею $4 млн
Другие страны 27 ноября 2017 01:13