На юго-востоке Канады ливни оставили без света почти 10 тысяч человек

Почти 10 тысяч человек остались без электричества из-за ливней, обрушившихся на канадскую провинцию Нью-Брансуик, передает РИА Новости со ссылкой на сайт компании NB Power.

Специалисты компании восстанавливают электроснабжение, но погодные условия затрудняют проведение ремонтных работ.

Местные экстренные службы предупреждают, что в регионе ожидается сильный дождь со снегом. В отдельных районах провинции объявлено предупреждение в связи с возможным наводнением.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.