В Мексике убили еще одного журналиста

14 января 2018 08:38 (UTC+04:00)

Еще один журналист убит в субботу в Мексике – им стал Карлос Домингес, работавший в издании Diario de Nuevo Laredo в штате Тамаулипас, передает РИА Новости.

По данным портала Jornada, Домингес был убит неизвестными в собственной машине прямо в центре Нуэво-Ларедо, причем рядом с ним находилась его дочь. В последнее время он был автором колонки на политическую тематику в своем издании.

Генеральная прокуратура Тамаулипаса уже начала расследование преступления.

В начале января журналист одного из самых влиятельных и читаемых изданий Мексики Universal был убит в мексиканской столице. Хосе Херардо Мартинес получил огнестрельное ранение в живот при попытке ограбления на одной из улиц района Койоакан.

За 2017 год в Мексике убиты 12 журналистов. Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты около 120 работников СМИ, 20 пропали без вести, зарегистрированы около 50 случаев нападений на здания СМИ.

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