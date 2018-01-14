Чили требует, чтобы Всемирный банк расследовал занижение страны в рейтинге Doing Business

Правительство Чили требует, чтобы Всемирный банк (ВБ) провел расследование по факту искажения данных о конкурентоспособности Чили при составлении рейтинга Doing Business ("Ведение бизнеса"). Об этом заявила 13 января президент южноамериканской республики Мишель Бачелет, передает ТАСС.

"Учитывая серьезность случившегося, как правительство мы официально потребуем от Всемирного банка полного расследования. Рейтинги, которыми занимаются международные институты, должны быть надежными, поскольку они влияют на инвестиции и развитие стран", - написала она в своем Twitter.

Министр экономики, развития и туризма Чили Хорхе Родригес Гросси в свою очередь назвал манипулирование данными "аморальным поступком". "Мы надеемся, что корректировка индекса будет быстрой, но вред уже нанесен. Надеемся, что больше никогда статистикой не будут манипулировать в политических целях, особенно в таком международном организме как Всемирный банк", - приводит его слова телеканал Canal 13.

Ранее в интервью газете The Wall Street Journalглавный экономист ВБ Пол Ромер сказал, что организация скорректирует рейтинги Doing Business за последние четыре года, так как они могли быть составлены несправедливо по отношению к некоторым странам. "Я хочу лично извиниться перед Чили и любой другой страной, о которой мы составили неправильное впечатление", - сказал он. При этом Ромер признал, что манипулирование данными могло быть политически мотивированным.

В настоящее время Чили занимает 55 место в рейтинге Doing Business. В 2014 году, когда президентский пост перешел от консерватора Себастьяна Пиньеры к Бачелет, которая является членом Социалистической партии, страна была на 34 строчке рейтинга. По итогам состоявшегося в декабре второго тура выборов главы государства в марте этого года высший государственный пост вновь займет Пиньера.

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