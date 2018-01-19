В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3

Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу в Калифорнийском заливе в Мексике, передает РИА Новости.

По данным национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда составила 6,3, эпицентр располагался в 76 км к северо-востоку от города Лорето в штате Нижняя Южная Калифорния. Очаг землетрясения находился на глубине 16 км.

Как сообщает национальный координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте, на данный момент информация о возможном ущербе и жертвах стихии не поступала.

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