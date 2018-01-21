Совбез ООН в понедельник проведет консультации по ситуации в Сирии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в понедельник Совбез ООН проведет консультации по ситуации в Сирии, передает РИА Новости.

"Совет Безопасности ООН проведет завтра консультации по ситуации в Сирии. Франция, в частности, подчеркивает настоятельную необходимость обеспечения гуманитарного доступа", — заявил глава МИД в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Ле Дриан сообщил, что Франция просит созыва экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

В субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.