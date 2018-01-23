Дутерте приказал застрелить его, если он станет диктатором

23 января 2018 08:56 (UTC+04:00)

Президент Филиппин Родриго Дутерте попросил военных пристрелить его, если он вознамерится нарушить конституцию и остаться у власти дольше положенного срока. Его слова приводит портал Rappler.com, передает РИА Новости.

"Если я останусь у власти дольше положенного и решу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу. Если я превышу свой срок хотя бы на один день, я прошу вооруженные силы Филиппин и национальную полицию обеспечить соблюдение конституции", - заявил Дутерте во время визита на военную базу, отметив, что защита конституции является "священной обязанностью" армии.

Так Дутерте отреагировал на слухи о том, что он намерен внести правки в конституцию, чтобы продлить свое пребывание у власти после окончания президентского срока в 2022 году, отмечает Rappler.

Избранный в мае 2016 года президент Дутерте отметился на посту кампанией по борьбе с наркозависимыми людьми и с теми, кто распространяет наркотики. Согласно данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 2,4 тысячи человек, связанных с наркоторговлей. Мировая общественность неоднократно осуждала методы работы филиппинских силовиков.

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