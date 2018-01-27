СМИ: в клубе в Бразилии произошла стрельба, погибли не менее десяти человек

27 января 2018 17:29 (UTC+04:00)

Минимум десять человек погибли, еще шесть пострадали в ходе стрельбы в клубе в бразильской Форталезе, сообщает агентство EFE со ссылкой на официальные источники, сообщает РИА Новости.

Атака произошла утром в субботу в бедном районе Форталезы. Группа вооруженных людей подъехала к клубу и без разбора начала стрелять на внутреннем дворе. Агентство отмечает, что причиной происшествия могли стать разбирательства из-за наркотиков.

По данным телеканала Globo, пострадавших доставили в больницы.

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