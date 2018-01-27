Террористы напали на военную базу в Мали

Не менее 14 человек погибли, еще 18 получили ранения в результате нападения террористов на базу вооруженных сил Мали в провинции Томбукту, говорится в заявлении Вооруженных сил Мали, сообщает РИА Новости.

"Сегодня рано утром вооруженные силы Мали подверглись атаке в Сумпи (Томбукту). ВС Мали с горечью сообщают о 14 погибших, 18 раненых и материальном ущербе", — сообщается на официальной странице ВС Мали в Facebook.

Согласно тексту заявления, речь идет об атаке террористов.

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