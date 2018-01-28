У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане недалеко от южного побережья Панамы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 16:45 субботы. Эпицентр располагался в 43 километрах к юго-востоку от населенного пункта Педаси. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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